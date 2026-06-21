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En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se observan embarcaciones navegando en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP
En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se observan embarcaciones navegando en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia EFE

El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, aseguró este domingo que el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz se mantiene en cifras parecidas a las que había antes de que comenzara la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero.

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