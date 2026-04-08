Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa sobre Irán el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa sobre Irán el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una “victoria histórica” que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los “años venideros”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.