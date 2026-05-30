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El presidente estadounidense Donald Trump escucha al secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump escucha al secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, subrayó este sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump, “es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán”, después de que el dirigente mantuviera en la Casa Blanca una reunión con su equipo de seguridad para tomar una “decisión final” sobre la guerra que concluyó sin acuerdo, según The New York Times.

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