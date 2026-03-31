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El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono, Washington, DC, EE.UU., el 2 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono, Washington, DC, EE.UU., el 2 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló este martes que visitó el sábado pasado en secreto a las tropas desplegadas en Oriente Medio en la guerra contra Irán y que los soldados le pidieron “bombas más grandes”.

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