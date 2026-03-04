Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una mesa redonda en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de marzo de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra con Irán, gracias al respaldo mayoritario de los republicanos a la ofensiva lanzada junto a Israel.

