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El presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia frente a la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia frente a la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
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Por Agencia EFE

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución para impedir que el presidente, Donald Trump, pueda ordenar nuevos ataques a Irán sin la previa autorización del Congreso.

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