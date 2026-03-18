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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural South Pars en el golfo pérsico de Irán.

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