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Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada este miércoles revela que la mayoría de los estadounidenses, un 59 %, cree que atacar a Irán fue una decisión equivocada y desaprueba la gestión del conflicto que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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