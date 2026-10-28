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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, interviene en un mitin de campaña de mitad de mandato en Kinston, Carolina del Norte, el 28 de octubre de 2026. (Tierney L CROSS / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, interviene en un mitin de campaña de mitad de mandato en Kinston, Carolina del Norte, el 28 de octubre de 2026. (Tierney L CROSS / POOL / AFP)
/ TIERNEY L CROSS
Por Agencia AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, contactó al jefe de seguridad de Irán en un intento por reanudar las conversaciones de paz que podrían evitar nuevos ataques estadounidenses contra la república islámica, reportó este miércoles The Wall Street Journal.

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