La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, estará presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN.
Los funcionarios citados por la cadena esperan que el encuentro tenga lugar en Islamabad y que, además de Vance, encabecen también el diálogo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.
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Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que EE.UU. e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que sería la primera vez que el vicepresidente estadounidense se involucra directamente en este tipo de negociaciones.
Vance se encuentra actualmente visitando Hungría, y las fuentes consultadas por CNN han indicado que podría viajar de ahí a Pakistán.
El reporte llega horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego bilateral y que retrasara otras dos semanas el plazo que ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria ha limitado el tráfico en el estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, y Trump había amenazado con atacar plantas eléctricas y otras infraestructuras básicas iraníes si Teherán no aceptaba reabrir la vía hoy a las 20:00 hora de Washington (0:00).
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Pero una hora y media antes del plazo, el republicano aplazó el ataque y dijo que fue gracias a la mediación de Islamabad y a condición de que Teherán garantice “la apertura completa, inmediata y segura” de Ormuz.
Poco después, el Gobierno iraní afirmó que garantizará la navegación segura por el paso marítimo durante las dos próximas semanas y que las conversaciones con Washington arrancarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad.
Irán le ha presentado a EE.UU. un plan de 10 puntos que Trump ha dicho que supone un avance hacia un acuerdo definitivo y que contempla el cese de los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y los aliados de la república islámica en la región, el pasaje “coordinado” con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz o la retirada de tropas estadounidenses de toda la región.
Análisis de las amenazas de Donald Trump contra Irán, incluyendo un ultimátum sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y las tensiones geopolíticas resultantes. Se examina la postura estadounidense frente a la crisis energética y los conflictos en Oriente Medio.
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