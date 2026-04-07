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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el MTK Sportpark de Budapest, Hungría, el 7 de abril de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el MTK Sportpark de Budapest, Hungría, el 7 de abril de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia EFE

La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, estará presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN.

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