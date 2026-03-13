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El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, interviene durante una rueda de prensa en el cuartel general del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM), situado en la base aérea de MacDill, en Tampa (Florida), el 5 de marzo de 2026. Foto: Octavio JONES / AFP
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, interviene durante una rueda de prensa en el cuartel general del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM), situado en la base aérea de MacDill, en Tampa (Florida), el 5 de marzo de 2026. Foto: Octavio JONES / AFP
/ OCTAVIO JONES
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este viernes que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

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