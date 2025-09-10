Decarlos Brown, acusado de asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarutska en un tren de Charlotte, Estados Unidos. (Foto de la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg)
Decarlos Brown, acusado de asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarutska en un tren de Charlotte, Estados Unidos. (Foto de la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg)
Trump exige pena de muerte para el presunto asesino de una refugiada ucraniana
El presidente reclamó el miércoles la pena de muerte para el presunto autor del asesinato de una apuñalada a finales de agosto en un tranvía, cuya muerte provoca indignación en .

EL ANIMAL que mató tan violentamente a la bella joven originaria de Ucrania, que vino a América en busca de paz y seguridad, debería obtener un juicio ‘rápido’ (¡no hay ninguna duda!) y recibir LA PENA DE MUERTE”, afirmó el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump urge a su Gobierno a ser “despiadado” con criminales tras el asesinato de ucraniana

La noche del 22 de agosto, Irina Zarutska subió a un tranvía de Charlotte, en el este de Estados Unidos.

Pocos minutos después de sentarse, un individuo subió a su vez, se sentó detrás de ella y luego la apuñaló con tres cuchilladas, sin intercambio previo, según las imágenes de videovigilancia.

La joven rubia de 23 años había abandonado Ucrania en 2022 tras la invasión rusa y se había “adaptado rápidamente a su nueva vida en Estados Unidos”, señalaba su obituario.

El sospechoso, Decarlos Brown, un hombre afroamericano de 34 años, había sido detenido 14 veces y, en particular, había pasado ocho años en prisión por robo a mano armada.

La alcaldesa demócrata de Charlotte, Vi Lyles, mencionó pocos días después del suceso los trastornos mentales que el presunto autor padecería desde hace mucho tiempo.

Quiero ser clara: no demonizo a quienes tienen dificultades con su salud mental, o que no tienen vivienda”, declaró.

El suceso local tomó dimensión nacional después de que redes sociales publicaran las imágenes de videovigilancia, particularmente impactantes.

MÁS INFORMACIÓN: Trump anuncia que Kata’ib Hizbulah liberó una estudiante de Princeton retenida en Irak desde 2023

Activistas conservadores denunciaron lo que consideraban un intento de ocultar el estremecedor suceso, y lo compararon con la muerte a manos de un policía blanco del afroamericano George Floyd, que desató una oleada histórica de violencia en las calles de Estados Unidos en 2020.

El ministro de Transportes, Sean Duffy, acusó a la alcaldesa demócrata de Charlotte de “minimizar asesinatos como este diciendo que no se puede demonizar a las personas sin hogar o a los enfermos mentales”.

No podemos permitir que una franja criminal depravada de violentos reincidentes siga sembrando la destrucción y la muerte por todo nuestro país”, declaró Trump el martes en un video en Truth Social.

