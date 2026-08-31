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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 31 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Annabelle Gordon)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 31 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Annabelle Gordon)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas Malvinas, reclamadas históricamente por Argentina.

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