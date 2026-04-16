El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves al grupo chií Hezbolá a que se comporte “bien y amablemente” durante el actual alto el fuego entre Israel y Líbano, al tiempo que pidió el fin de la violencia y defendió la necesidad de mantener la paz “de una vez por todas”.

“Espero que Hezbolá actúe de manera amable y correcta durante este importante período de tiempo. Sería un GRAN momento para ellos si lo hicieran”, escribió Trump en su red Truth Social después de que hoy entrara en vigor a las 17:00 horas de Washington (21:00 GMT) el cese de hostilidades pactado.

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En el mismo mensaje, el republicano pidió el fin de la violencia y reclamó avanzar hacia un escenario de paz duradera en la región.

El cese el fuego de diez días pactado este jueves entre Israel y el Líbano, en conversaciones que no han incluido a Hezbolá, podría ser extendido si progresan las conversaciones de paz entre ambas naciones, según un documento publicado por el Gobierno de EE.UU., que reafirma el derecho de los israelíes a “la legítima defensa” durante la tregua.

La tregua fue anunciada hoy por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras “excelentes” llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, a quienes podría recibir “en los próximos cuatro o cinco días” para conversaciones en la Casa Blanca, según adelantó.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo día 22 mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

Hezbolá ha mantenido una campaña de ataques transfronterizos contra el norte de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, en lo que describe como una acción de apoyo a los palestinos.

Posteriormente, pausó los bombardeos en un acuerdo de alto el fuego durante el que Israel mantuvo ataques esporádicos contra el sur del Líbano.

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En el conflicto actual, el grupo chií, aliado de Irán, retomó los ataques como respuesta a la ofensiva militar de EE.UU. e Israel contra la república islámica.

Según medios de la región, el grupo ha realizado alrededor de 1.900 ataques desde 2023 hasta 2026, en el marco de un intercambio total de más de 10.000 acciones militares cruzadas entre ambas partes.

La respuesta israelí sobre el Líbano en estas últimas seis semanas ha dejado 2.196 víctimas mortales, entre ellos 172 niños, y 7.185 heridos, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves 16 de abril e incluirá al movimiento libanés proiraní Hezbolá, y que está intentando organizar la primera reunión de la historia entre los líderes de ambos países. (AFP)

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