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Simpatizantes de Hezbolá celebran la entrada en vigor del alto el fuego con Israel en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 17 de abril de 2026. (Ibrahim AMRO / AFP) /
Simpatizantes de Hezbolá celebran la entrada en vigor del alto el fuego con Israel en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 17 de abril de 2026. (Ibrahim AMRO / AFP) /
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves al grupo chií Hezbolá a que se comporte “bien y amablemente” durante el actual alto el fuego entre Israel y Líbano, al tiempo que pidió el fin de la violencia y defendió la necesidad de mantener la paz “de una vez por todas”.

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