El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla desde el escritorio Resolute en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 15 de septiembre de 2025.
Donald Trump dice que Israel no atacará de nuevo a Qatar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no volverá a atacar Qatar, tras un bombardeo contra líderes de Hamás la semana pasada que enfureció al país aliado de Washington en el Golfo.

No atacará en Qatar”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval, después de que Netanyahu no descartara nuevos ataques durante una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Jerusalén.

