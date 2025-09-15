Donald Trump dice que Israel no atacará de nuevo a Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no volverá a atacar Qatar, tras un bombardeo contra líderes de Hamás la semana pasada que enfureció al país aliado de Washington en el Golfo.

“ No atacará en Qatar ”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval, después de que Netanyahu no descartara nuevos ataques durante una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Jerusalén.

Información en desarrollo...