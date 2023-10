“Esto no es una tragedia lejana”, afirmó el presidente Joe Biden, al lamentar el lunes la muerte de al menos 11 estadounidenses en el ataque de Hamás, además de probables rehenes, y reiteró su apoyo a Israel uniendo su voz a la de sus aliados europeos.

Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido “apoyan a Israel en sus esfuerzos por defenderse” y condenan a Hamás “sin ambigüedades”, según una inusual declaración conjunta publicada por los líderes de los cinco países.

“Todos nosotros reconocemos las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyamos por igual (el derecho a la) justicia y libertad para israelíes y palestinos, pero no nos engañemos, Hamás no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino, más que más terror y derramamiento de sangre”, escriben el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente estadounidense Joe Biden, su homólogo francés Emmanuel Macron, la jefa del gobierno italiano Giorgia Meloni y su homólogo británico Rishi Sunak.

En un comunicado, Biden consideró “probable” que haya estadounidenses entre los rehenes secuestrados por Hamás, que amenazó este lunes con ejecutarlos.

El demócrata también informó de al menos 11 estadounidenses muertos.

“En este momento de dolor, el pueblo estadounidense está hombro con hombro con los israelíes. Recordamos el dolor de haber sido atacados por terroristas en casa, y los estadounidenses en todo el país están unidos frente a estos actos abyectos que una vez más han costado vidas estadounidenses inocentes”, dijo el presidente, que calificó el nuevo saldo de “desgarrador”.

Casa Blanca iluminada

La cifra podría subir dado que Washington sigue sin noticias de algunos de sus nacionales.

“No es una tragedia lejana”, comentó Joe Biden.

En solidaridad con Israel este lunes por la noche la Casa Blanca se iluminará con los colores de la bandera israelí.

La policía de Estados Unidos “ha aumentado la seguridad” en los lugares donde se reúne la comunidad judía.

En la versión difundida por Francia del comunicado conjunto, las cinco potencias instan a “otros grupos extremistas o a cualquier Estado que pueda intentar aprovecharse de la situación, en particular Irán”, a no tratar de “explotar esta situación con otros fines, ni extender el conflicto más allá de Gaza”.

La orden de desplegar el grupo aeronaval del portaaviones “USS Gerald Ford”, el buque de guerra más grande del mundo, en el Mediterráneo oriental muestra a los grupos armados apoyados por Irán, como el Hezbolá libanés, que no deberían “dudar del compromiso de Estados Unidos de apoyar la defensa de Israel”, aseguró un alto cargo militar estadounidense.

Pero Estados Unidos “no tiene ninguna intención de desplegar tropas sobre el terreno”, especificó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

En cuanto a Teherán, Estados Unidos “no ha visto pruebas sólidas y tangibles de una participación directa de Irán” en la ofensiva lanzada el sábado por Hamás, afirmó.

Sin embargo, el portavoz consideró que existe un “grado de complicidad” del régimen de Teherán, debido a su apoyo desde hace mucho tiempo al grupo islamista palestino.