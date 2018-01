Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, llegaron a un acuerdo cuando el padre de la primera tomó el mando en Estados Unidos para que ella se convierta en la primera mujer presidenta de su país si surgiera la oportunidad, según un libro de próxima aparición al que el diario británico "The Guardián" tuvo acceso.

"Entre habían hecho un trato serio: si en algún momento en el futuro surgiera la oportunidad, ella sería la candidata a la presidencia", dice la historia contada en el libro "Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump", escrito por el periodista Michael Wolff.

"La primera mujer presidenta, soñaba Ivanka, no sería Hillary Clinton. Sería Ivanka Trump", indica el libro.

El libro también explica la disputa entre el ex estratega de la Casa Blanca Steve Bannon y la hija del presidente y su esposo.

Bannon, que había acuñado el término 'Jarvanka', que ahora se usa cada vez más en la Casa Blanca, se horrorizó cuando le informaron el trato de la pareja: "Deténganse. Oh, vamos. ¿No dijeron eso en realidad? Por favor, no me digan eso. Dios mío", según el texto.

El miércoles se publicaran extractos del libro según el cual Bannon calificó de "traición" y "antipatriota" una reunión mantenida en el 2016 entre el hijo mayor de Trump, Donald Jr., y un grupo de rusos en busca de documentos que perjudicasen a su rival demócrata, Hillary Clinton.



Ello provocó una reacción airada del presidente, que rompió con su ex asesor. "Cuando fue despedido (de la Casa Blanca), no solo perdió su trabajo, sino que también perdió la razón", afirmó el mandatario.



El libro también contiene detalles curiosos sobre Trump: asegura que le gusta comer en McDonald's porque siempre ha temido que le envenenaran quienes le preparaban la comida, y que el extraño color de su pelo se debe, según Ivanka, a su "impaciencia" a la hora de aplicarse el tinte "Just for men", que oscurece el cabello más o menos según el tiempo que se deje actuar.



Wolff, un periodista que ha escrito para publicaciones como Vanity Fair o The Guardian, asegura que tras la investidura de Trump tuvo un acceso casi completo al Despacho Oval, lo que le permitió entrevistar a múltiples asesores de Trump.



El libro está basado en más de 200 entrevistas con el presidente Donald Trump y figuras destacadas dentro y fuera de su administración.