El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Capitolio de Estados Unidos en Washington DC, EE.UU., el 11 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/WILL OLIVER)
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Capitolio de Estados Unidos en Washington DC, EE.UU., el 11 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/WILL OLIVER)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Marco Rubio advierte que Estados Unidos responderá a la “caza de brujas” contra Bolsonaro
Resumen de la noticia por IA
Marco Rubio advierte que Estados Unidos responderá a la “caza de brujas” contra Bolsonaro

Marco Rubio advierte que Estados Unidos responderá a la “caza de brujas” contra Bolsonaro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, , advirtió este jueves que su país responderá a la condena contra el expresidente brasileño por intentar revertir el orden democrático, un fallo que calificó de “caza de brujas”.

Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro”, denunció Rubio tras conocerse la condena.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por golpe de Estado y otros delitos en Brasil

Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, agregó sin ofrecer más detalles.

Previamente, en declaraciones a la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró “sorprendido” por la condena y defendió a Bolsonaro, uno de sus aliados en el extranjero, como un “buen hombre”.

Trump impuso semanas atrás un arancel del 50 % sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro, una medida rechazada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La Administración estadounidense sancionó además y prohibió la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una “caza de brujas”.

MÁS INFORMACIÓN: Jair Bolsonaro, la caída del “mito” de la derecha de Brasil condenado por golpismo | PERFIL

Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder progresista fue investido finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha asaltaron con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC