Jake Angeli, integrante del grupo conspirativo QAnon, y quien participó en el asalto al Capitolio vestido con un gorro de pelo y cuernos de bisonte y con el rostro pintado con la bandera de Estados Unidos, está dispuesto a testificar contra Donald Trump en el juicio político abierto contra él en el Congreso de su país.

Su abogado Albert Watkins aseguró a la CBS que su cliente estaba “terriblemente enamorado” de Trump, pero que ahora se siente decepcionado después de que este se negara a concederle el indulto a él y a otros que participaron en la insurrección. “Se sintió como si hubiera sido traicionado por el presidente”, dijo Watkins.

Según Watkins, su defendido está dispuesto a hablar sobre si creía que Trump acompañaría a los manifestantes al Capitolio, tal como el expresidente lo anunció en un mitin antes de los disturbios, y sobre lo que él entendió como nada menos que una invitación a “luchar como en el infierno”.

El letrado también precisó que hasta el momento no ha hablado con ningún miembro del Senado por la oferta de Angeli para que pueda testificar en el juicio que está programado para la semana del 8 de febrero.

“Dada la forma pacífica y obediente en que el señor Chansley (Jake Angeli) se comportó, sería apropiado y honorable que el presidente Trump lo perdonara”, afirmó a medidos de mes Watkins cuando Trump aún estaba en la Casa Blanca y podría hacer algo por “The Q Guy”.

Jake Angeli, de 33 años, también conocido en redes como Yellowstone Wolf, de Phoenix, sostiene un cartel de QAnon, mientras se presenta como chamanista y consultor de los partidarios de Trump reunidos frente al Departamento de Elecciones del condado de Maricopa, en Phoenix. (OLIVIER TOURON / AFP).

Jake Angeli, conocido por propalar varias teorías conspirativas frente al Capitolio al menos desde el 2019 y por estar presente en actividades de Trump, fue arrestado el pasado 9 de enero luego de que las autoridades empezaran las detenciones de los participantes en el asalto al Capitolio.

Angeli está acusado de obstrucción a una autoridad pública, alteración del orden público, alteración del orden público en un edificio de acceso restringido, manifestación en el edificio del Capitolio y otros cargos.

Para las autoridades, los integrantes de QAnon son parte de un movimiento de extrema derecha que defiende la idea de que Donald Trump libra una guerra secreta contra una secta liberal global formada por pedófilos satanistas, según publicó la Agencia AFP en octubre pasado.

The Arizona Republic, diario del estado donde Angeli nació, informó hace poco que en febrero del 2020 este se presentó frente a una multitud en un mitin en Phoenix de Donald Trump y levantó un cartel que decía: “Q me envió” y preguntó a las personas presentes si sabían de la conspiración. “La bola de nieve ha estado rodando y solo se está haciendo más grande”, agrega el medio.

Mientras espera su juicio, Angeli presentó problemas de alimentación debido a que sigue una dieta restrictiva y solo come alimentos orgánicos. “Se enferma si no come alimentos orgánicos”, manifestó su madre hace unas semanas. Mientras que su abogado aseguró que esto se debía a razones religiosas.

Angeli habla frente a otros partidario de Donald Trump envuelto en una bandera de QAnon mientras aún se contaban los votos de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, en Maricopa, Phoenix. (OLIVIER TOURON / AFP).

Más de 150 personas han sido acusadas por crímenes federales tras el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de parte de seguidores del expresidente Donald Trump que interrumpieron momentáneamente la certificación de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

Los investigadores abrieron pesquisas a más de 400 personas, dijo el pasado martes Michael Sherwin, fiscal federal interino de Washington.

El asalto dejó cinco muertos, entre ellos un policía del Capitolio y una partidaria de Trump.

Steven D’Antuono, el agente del FBI a cargo de la investigación, dijo que todavía buscan a la persona o personas que colocaron dos artefactos explosivos -que no estallaron- cerca del Capitolio ese día.

El FBI ofrece una recompensa de US$ 75.000 por cualquier información.

Con información de EFE y AFP

