icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jamaal Howard, recluso condenado a muerte, declarado culpable de matar a un dependiente durante un robo en el año 2000, fue ejecutado en Texas el 7 de octubre de 2026. (Departamento de Justicia Penal de Texas / AFP)
Jamaal Howard, recluso condenado a muerte, declarado culpable de matar a un dependiente durante un robo en el año 2000, fue ejecutado en Texas el 7 de octubre de 2026. (Departamento de Justicia Penal de Texas / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Texas ejecutó este miércoles a Jamaal Howard, de 46 años, en la primera consumación de una pena de muerte en Estados Unidos desde que la reclusa Christa Pike sobreviviera la semana pasada a un fallido procedimiento de inyección letal en Tennessee, un caso que había puesto bajo escrutinio el uso del pentobarbital.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.