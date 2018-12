Washington. Gina Haspel, directora de la CIA, accedió a informar a los líderes del Senado de Estados Unidos sobre lo que la agencia tiene conocimiento sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en Turquía, informó el lunes el diario The Wall Street Journal.

La reunión tendrá lugar este martes, dijo el rotativo, luego que la CIA no participara de las conversaciones que mantuvieron sobre el tema el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa Jim Mattis con los senadores la semana pasada.

Más detalles de la sesión informativa no estaban disponibles, y la CIA no confirmó ni negó si se llevaría a cabo.

Según informes, la CIA concluyó con una "confianza entre media y alta" que el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman dirigió el asesinato el 2 de octubre de Khashoggi efectuado por un equipo de agentes sauditas en el consulado de su país en Estambul, Turquía.

El veterano periodista era un fuerte crítico del príncipe y residía en Estados Unidos, donde escribía regularmente para The Washington Post sobre temas políticos en Arabia Saudita y Medio Oriente.

The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times informaron que la CIA tiene pruebas de que el príncipe heredero saudita intercambió 11 mensajes con su ayudante cercano Saud al-Qahtani, quien supuestamente supervisó el asesinato, justo antes y después de que ocurriera.

El New York Times informó este lunes que Haspel estaba furiosa por la filtración de las conclusiones de la CIA, que aumentaron la presión sobre la Casa Blanca para que tomara medidas enérgicas contra la potencia de Oriente Medio.

Debido a que las relaciones con Riad ya son complicadas, el presidente Donald Trump se negó a aceptar la conclusión de que el poderoso heredero del trono saudita aprobó el asesinato de Khashoggi y dijo que no hay pruebas directas de ello.

"Podría muy bien ser que el príncipe heredero tuviera conocimiento de este trágico evento, ¡tal vez lo hizo y tal vez no!", dijo Trump en un comunicado el 20 de noviembre.



Fuente: AFP