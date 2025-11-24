James Comey advierte que Trump podría volver a perseguirlo tras la desestimación de su caso

El ex director del FBI, James Comey, habla con periodistas después de una reunión cerrada del Comité Judicial de la Cámara de Representantes para escuchar su testimonio, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de diciembre de 2018. (Alex Edelman / AFP)
El ex director del FBI, James Comey, habla con periodistas después de una reunión cerrada del Comité Judicial de la Cámara de Representantes para escuchar su testimonio, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de diciembre de 2018. (Alex Edelman / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), , advirtió este lunes que el presidente probablemente vuelva a intentar procesarlo, después de que una jueza desestimara el caso en su contra.

Donald Trump probablemente venga por mí otra vez”, afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

MIRA AQUÍ: Tribunal federal de EE.UU. desestima los casos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal Letitia James

El exdirector del FBI señaló que el mandatario ha mostrado en repetidas ocasiones su disposición a tomar medidas contra quienes considera opositores, especialmente antiguos funcionarios de seguridad nacional que han cuestionado su actuación.

Esta dinámica, añadió, “no solo busca desacreditarme a mí, sino intimidar a quienes cumplen con su deber”.

La reacción se produjo después de que la jueza Cameron McGowan determinara que la designación de la fiscal interina del Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, “no era válida” al momento de presentar los cargos contra Comey y contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El 25 de septiembre, Comey había sido imputado por presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo.

La confrontación entre Trump y Comey se remonta a 2016, cuando el FBI, bajo su dirección, investigó posibles vínculos entre la campaña del entonces candidato republicano y Rusia.

