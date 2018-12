Washington. Donald Trump arremetió de nuevo contra ex director del FBI James Comey llamándolo mentiroso luego de la publicación íntegra del texto de su comparecencia a puertas cerradas en el Congreso, en la que defendió su actuación en la investigación sobre colusión con Rusia.

"James Comey, el rey de las filtraciones de información, debe haber establecido el récord del que más ha mentido al Congreso en un solo día", indicó el presidente estadounidense en Twitter a primera hora de la mañana. "¡Su audiencia del viernes fue completamente falsa!".

Comey fue escuchado por miembros de dos comités de la Cámara de Representantes el viernes durante más de seis horas sobre su manejo de dos investigaciones durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos: la de sospechas de colusión entre Moscú y el equipo de campaña de Trump, y la que apuntaba al uso del correo privado por parte de la candidata demócrata Hillary Clinton.

Descontento con la dirección de estas investigaciones, Trump despidió a Comey en mayo del 2017, lo que abrió el camino para el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller para hacerse cargo del caso de la presunta injerencia rusa.

El presidente de Estados Unidos parece haber sido informado del contenido completo del texto de esta audiencia, porque afirmó que "en 245 ocasiones, el ex director del FBI, James Comey, dijo a los investigadores de la Cámara de Representantes que no sabía, no recordaba o no podía recordar lo que se le preguntaba".

Según la transcripción de la audiencia, de 235 páginas, Comey reveló que la investigación inicial del FBI sobre los contactos entre el equipo de campaña de Trump y Rusia, iniciada en julio de 2016, involucraba a "cuatro estadounidenses".

"El candidato no era uno de esos cuatro estadounidenses", aseguró el ex jefe del FBI, negándose a identificar a estas cuatro personas.

El equipo de campaña de Trump "no estaba bajo investigación", pero "algunos" lo estaban, sostuvo Comey.

El ex jefe de campaña de Trump Paul Manafort, su ex abogado personal Michael Cohen, su ex asesor diplomático George Papadopoulos y su efímero asesor de seguridad nacional Michael Flynn fueron acusados en el marco de la investigación rusa, aunque por hechos anexos.

Fuente: AFP