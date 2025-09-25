El exdirector del FBI, James Comey; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Alex EDELMAN / Saul LOEB / AFP)
Trump celebra inculpación de exdirector del FBI James Comey que se le opuso
El presidente Donald Trump celebró el jueves la acusación en contra de James Comey, exdirector de la policía federal FBI y uno de sus más fuertes críticos, al escribir en su red Truth Social “Justicia en Estados Unidos”.

Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI”, dijo Trump.

Hoy, un gran jurado federal (una comisión de ciudadanos investidos con poderes de investigación) inculpó al exdirector del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles”, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

