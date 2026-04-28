El exdirector del FBI James Comey dijo el martes que es “inocente” y no tiene miedo luego de que autoridades estadounidenses lo acusaran de amenazar la vida del presidente Donald Trump.

“Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en un poder judicial federal independiente”, declaró Comey en un video.

Comey fue acusado por una publicación hecha el año pasado en Instagram -y ahora eliminada- que mostraba los números “86 47” formados con conchas marinas. Según Trump, el mensaje se refería a una amenaza en su contra.

Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que “86” era jerga para “matar” y que “47” se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.

“Él sabía exactamente lo que eso significaba”, afirmó Trump. “Significa asesinato, y lo dice claro y fuerte”.

Comey aseguró que enfrentará los nuevos cargos en su contra.

“Bueno, ahora vuelven con una foto de conchas marinas en una playa en Carolina del Norte hace un año, y esto no terminará aquí”, declaró en un video publicado en redes sociales.

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, dijo que Comey enfrenta un cargo por “hacer deliberadamente una amenaza de quitarle la vida e infligir daño” a Trump y otro por hacer una amenaza interestatal.

Cada uno de los cargos supone una pena de hasta 10 años de prisión.

“Es justo decir que amenazar la vida de alguien es peligroso y potencialmente un delito”, afirmó Blanche.

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Comey explicó que había publicado la foto de unas conchas que había visto durante un paseo por la playa.

“No me di cuenta de que alguna gente asociaría esos números con violencia. Nunca se me ocurrió pero me opongo a la violencia de cualquier tipo así que eliminé el mensaje”, dijo.

La acusación contra Comey se produce tres días después de que un hombre fuera arrestado por presuntamente intentar asesinar a Trump durante una cena en Washington organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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Un hombre armado intentó entrar en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton de Washington. El atacante, Cole Allen de 31 años, fue interceptado por el Servicio Secreto tras disparar contra un agente. Trump fue evacuado junto con la primera dama Melania Trump y funcionarios del gabinete.

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