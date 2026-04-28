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El exdirector del FBI, James Comey, en la Brookings Institution en Washington, DC, el 11 de mayo de 2018. (Brendan Smialowski / AFP)
El exdirector del FBI, James Comey, en la Brookings Institution en Washington, DC, el 11 de mayo de 2018. (Brendan Smialowski / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El exdirector del FBI James Comey dijo el martes que es “inocente” y no tiene miedo luego de que autoridades estadounidenses lo acusaran de amenazar la vida del presidente Donald Trump.

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