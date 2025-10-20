Exjefe del FBI James Comey pide anulación de caso motivado por “rencor” de Trump

El exdirector del FBI, James Comey, solicitó el lunes que se anulen todos los cargos en su contra, al argumentar que son motivados unicamente por el “rencor personal” del presidente Donald Trump.

Comey, de 64 años y férreo crítico de Trump, considera que el caso en su contra es “una acusación vengativa y selectiva” que debería ser anulada.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Empiezan a demoler parte de la Casa Blanca para construir el salón de baile de Trump

El exjefe del FBI se declaró no culpable el 8 de octubre de los cargos de obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso. Enfrenta hasta cinco años de prisión si lo declaran culpable.

Su defensa indicó en un recurso presentado este lunes ante una corte de distrito de Virginia que la inculpación de Comey es “un atroz abuso de poder del gobierno federal”.

“La Constitución de Estados Unidos otorga a los individuos el derecho a expresarse contra el gobierno y, a su vez, prohíbe al gobierno tomar represalias contra individuos por su discurso”, señaló.

“El presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia que acuse a Comey por rencor personal y porque Comey ha criticado frecuentemente al presidente por su forma de gobernar”, añadió.

El exjefe de la policía federal fue destituido por Trump en 2017, durante su primer mandato, mientras el FBI investigaba una posible injerencia rusa en la campaña electoral de 2016 que lo llevó al poder. Desde entonces, es uno de los objetivos de represalias del mandatario.

En septiembre, el presidente estadounidense reclamó públicamente a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, sorprendido por el hecho de que Comey aún no hubiera sido acusado.

Luego obligó a dimitir al fiscal del distrito este de Virginia, Erik Siebert, reprochándole implícitamente su falta de empeño en este caso. Trump lo reemplazó rápidamente con Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca, pese a no tener experiencia en la fiscalía.

MÁS INFORMACIÓN: Corte de Estados Unidos autoriza a Trump a enviar a la Guardia Nacional a Portland

Halligan inició las acciones legales que condujeron a la imputación de Comey el 25 de septiembre, en relación con su testimonio oral ante el Senado en septiembre de 2020.

Después de procesar con éxito a Trump, la exfiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada este mes por fraude bancario y falso testimonio a una institución financiera.

Otro crítico de Trump, su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, fue acusado de 18 cargos la semana pasada por su manejo de información clasificada.

VIDEO RECOMENDADO

El gobierno de Estados Unidos informó el sábado 18 de octubre que repatriaría a un ecuatoriano y un colombiano que sobrevivieron al ataque contra un submarino en el Caribe que presuntamente transportaba droga, en el que murieron dos tripulantes, dijo el sábado Donald Trump. (AFP)