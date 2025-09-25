El ex director del FBI, James Comey, habla con periodistas, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de diciembre de 2018. (Foto de Alex Edelman / AFP)
El ex director del FBI, James Comey, habla con periodistas, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de diciembre de 2018. (Foto de Alex Edelman / AFP)
Inculpan al exdirector del FBI James Comey por dos cargos en medio de la presión de Trump
El exdirector del , un duro crítico del presidente estadounidense , fue inculpado el jueves por “graves delitos”, informó el , una medida que celebró el mandatario republicano.

La acusación en su contra se produce días después de que Trump reclamase públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tome medidas contra Comey y otros dirigentes políticos.

MIRA AQUÍ: Trump celebra inculpación de exdirector del FBI James Comey que se le opuso

El mandatario celebró la acusación en contra de Comey, al escribir en su red Truth Social “¡Justicia en Estados Unidos!”.

Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI”, dijo Trump.

A su turno, la fiscal Bondi escribió en X: “Nadie está por encima de la ley”, poco después de que se conociera la noticia de la acusación, pero sin mencionar a Comey.

La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de pedir cuentas a quienes abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso”, añadió.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Quién era Joshua Jahn, el presunto atacante contra una instalación del ICE en Dallas, y qué dice la nota que dejó?

Hoy, un gran jurado federal (una comisión de ciudadanos investidos con poderes de investigación, ndlr) inculpó al exdirector del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles”, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

En su primer mandato, Trump despidió a Comey en 2017 en medio de una investigación sobre si miembros de su campaña habían coludido con Moscú para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

