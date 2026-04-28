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El exdirector del FBI, James Comey; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex EDELMAN / Chris JACKSON / AFP)
El exdirector del FBI, James Comey; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex EDELMAN / Chris JACKSON / AFP)
Por Agencia EFE

Un gran jurado de Carolina del Norte imputó este martes al exdirector del FBI James Comey por dos cargos federales relacionados con supuestas amenazas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un delito por el que podría enfrentar una pena de hasta diez años de cárcel.

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