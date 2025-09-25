“No tengo miedo”, dice el inculpado exdirector del FBI James Comey

El ex director del FBI James Comey durante una discusión en la Brookings Institution, en Washington, DC, el 11 de mayo de 2018. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
El ex director del FBI James Comey durante una discusión en la Brookings Institution, en Washington, DC, el 11 de mayo de 2018. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
El exdirector del , acusado de “graves delitos” por el de , declaró su inocencia el jueves y dijo que está listo para enfrentar los cargos penales en su contra.

Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera”, dijo Comey en un video publicado en Instagram. “No tengo miedo, y espero que ustedes tampoco lo tengan”, añadió.

MIRA AQUÍ: Inculpan al exdirector del FBI James Comey por dos cargos en medio de la presión de Trump

Comey es acusado por los cargos de falso testimonio y obstrucción de la justicia en relación con la investigación que llevó a cabo para determinar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016, que ganó Trump, y sobre si miembros de su campaña habían coludido.

Hoy, un gran jurado federal (una comisión de ciudadanos investidos con poderes de investigación) inculpó al exdirector del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles”, indicó el departamento de Justicia en un comunicado.

La acusación en su contra se produce días después de que Trump reclamase públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra Comey y otros dirigentes políticos.

¡Justicia en Estados Unidos!”, escribió Trump en su red Truth Social, al celebrar la acusación. “Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI”, añadió.

MÁS INFORMACIÓN: Trump celebra inculpación de exdirector del FBI James Comey que se le opuso

Comey aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia.

A su turno, la fiscal general Bondi escribió en X: “Nadie está por encima de la ley”, aunque sin mencionar a Comey.

La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de pedir cuentas a quienes abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso”, añadió.

