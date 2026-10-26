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Resumen

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El ex director del FBI James Comey durante una discusión en la Brookings Institution, en Washington, DC, el 11 de mayo de 2018. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
El ex director del FBI James Comey durante una discusión en la Brookings Institution, en Washington, DC, el 11 de mayo de 2018. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El exdirector del FBI James Comey fue acusado por la presunta filtración de información de defensa nacional, el tercer caso penal en contra del exfuncionario y crítico declarado del presidente Donald Trump.

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