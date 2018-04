Este martes se cumplirán 22 años desde que Theodore Kaczynski, mejor conocido como ‘Unabomber’, fue capturado. El autor de 16 ataques con paquetes bomba que dejaron 3 muertos y 28 heridos en EE.UU. pasó 17 años sin dejar ninguna pista sobre su identidad.

Sin embargo, en 1995 la publicación de su manifiesto –un ensayo de 35 mil palabras donde explicaba su ideología y expresaba su rechazo hacia la tecnología– permitió que el agente del FBI James Fitzgerald elaborara el primer perfil del atacante.

La inteligencia, meticulosidad y aislamiento de Kaczynski han convertido a este criminal condenado a ocho cadenas perpetuas en una cárcel federal de máxima seguridad en un ícono llevado en múltiples ocasiones a las pantallas, la más reciente de ellas es la serie “Manhunt: Unabomber”, transmitida por Discovery Channel y Netflix. “He trabajado en muchos casos, pero el de ‘Unabomber’ fue, sin dudas, el más famoso”, dice Fitzgerald por teléfono.

— ¿Recuerda dónde estaba la primera vez que atacó el ‘Unabomber’?

Desde niño he sido un adicto a las noticias. Recuerdo una cobertura periodística sobre bombas en Chicago y sobre una aeronave que fue atacada [el vuelo 444 de American Airlines]. Es lo primero que recuerdo haber escuchado de este terrorista que fabricaba explosivos y al que buscaban diferentes departamentos de policía y el Servicio Postal. Pero había algo raro...

— ¿Qué?

Nadie sabía por qué atacaba este sujeto. Uno sabía por qué el IRA atacaba en Reino Unido, sabía que había grupos radicales en EE.UU. o ladrones de bancos que a veces usaban bombas. Pero esta persona atacaba sin razón aparente. Eso fue lo que me pareció más inusual. Años después, los atentados continuaron y a alguien del FBI se le ocurrió bautizarlo como el ‘Unabomber’, porque atacaba a universidades y aerolíneas. Recuerdo que la primera vez que escuché este nombre me interesó mucho. Tenía curiosidad sobre cómo evolucionaba el caso. Pero tampoco es cierto que me haya pasado las noches en vela pensando en el caso ni me imaginaba que 13 años después estaría trabajando en él.

—¿Qué partes de la serie “Manhunt: Unabomber” sucedieron y cuáles fueron ficción?

Con el equipo de Discovery Channel quedamos en que habría algunas variantes porque necesitaban modelar un poco el personaje, lo volverían un poco más oscuro, ajustarían los tiempos de los eventos. El aspecto más ficticio de la serie es que nunca entrevisté personalmente a Ted Kaczynski. En realidad, ningún policía lo ha entrevistado nunca. Los guionistas me dijeron que querían incluir eso a la serie, no estuve de acuerdo pero finalmente no pude hacer nada.

El actor Sam Worthington interpreta a Fitzgerald en la serie “Manhunt”. El ex agente del FBI asesoró a los guionistas pero asegura que solo el 80% es real. (Foto: Netflix) Netflix

—Pero en el 2007 estuvo a punto de conocer a Kaczynski.

Sí, solicité la entrevista y preparé 50 preguntas para él. Conduje hasta la prisión en la que está, en Colorado, pero cuando iba a mitad de camino me llamaron para decirme que no me vería. Kaczynski pensaba que me sobrepasaba, pretendía saber quién soy y quería devolverme el hecho de haberlo enviado a prisión. Las preguntas se las di a los guionistas para que las incluyeran en el supuesto encuentro de la serie. El resto de detalles, como los argumentos de Kaczynski, los obtuvieron de las conversaciones que él tenía con sus abogados.

—¿Qué sería lo primero que le preguntaría si lo tuviera en frente?

Cuando eligieron a Sam Worthington para interpretarme en la serie, me envió una lista de 30 preguntas y la primera era la misma que me acabas de hacer. Ahora te diré lo mismo que le dije a él: no comenzaría preguntándole sobre el caso ni por qué mató a esas personas ni por qué envió esas bombas.

—¿Entonces?

En situaciones así se recomienda crear una conexión. Me pasaría los primeros 20 minutos preguntando cómo lo están tratando y si mantiene contacto con alguien –que sé que sí lo está– y luego entraría de lleno a las preguntas del caso. Luego, creo que seguiría con su filosofía de vida. Otra cosa importante sería no juzgar sus respuestas, simular que lo entiendo e incluso decir que estoy de acuerdo con algo que mencione, pero luego reafirmaría que nada de eso es razón para enviar una bomba a alguien.

—¿Cuál fue el primer error que halló en el manifiesto?

Las tres primeras páginas tienen borrones, pero como utilizaba una máquina de escribir de 1932 que no tenía la tecla de borrar tuvo que hacer las correcciones a mano. Sentía que estos errores bastante pequeños me decían algo, investigué y me di cuenta de que tesis o disertaciones desde los años 30 hasta los 60 tenían correcciones similares. Eso me hizo darme una pequeña idea de su edad y lo corregimos en el perfil inicial. Supimos también que era una persona con estudios avanzados.

James Fitzgerald escribió “Un viaje al centro de la mente”, autobiografía dividida en tres libros. (Foto: jamesfitzgerald.com) Difusión

— ¿Cuánto tiempo pasó leyendo el documento?

Me pasaba de 8 a 10 horas de cada día leyendo el manifiesto. A la segunda semana dividí todo en párrafos para refrescar la lectura, algo complicado después de llevar cinco horas leyendo lo mismo. Hasta que di con el párrafo 185 donde decía: “No puedes comer tu pastel y aún tenerlo”. Me pareció un error porque actualmente se dice: “No puedes tener tu pastel y comerlo al mismo tiempo”. Pero resulta que originalmente se decía de la primera forma.

— ¿Sus jefes no subestimaron el lenguaje forense?

Hubo avances y retrocesos en el estudio del lenguaje, unos días les gustaba y otros días no. Uno o dos agentes se burlaban diciendo que casos como este no se resolvían viendo letras, sino buscando huellas digitales o restos de ADN. Les dije que estaba bien, pero que en 15 años no les había dado resultados, por qué no intentar algo nuevo.

— Kaczynski recibe cartas de más de 400 personas al año, ¿por qué personajes como él atraen a tanta gente?

Muchas de esas personas quieren entender por qué hicieron lo que hicieron, como en mi caso. Pero es cierto que hay otros que lo admiran, creo que es gente que está dañada en diferentes niveles y por diversas razones. Kaczynski tiene la reputación de ser antisistema y antigobierno, hay muchos que se sienten así y lo ven como un héroe, sobre todo después de leer su manifiesto. Pero también hay un caso triste.

— [Silencio]...

Ted Kaczynski ha tenido una vida amorosa muy frustrante, nunca tuvo una relación exitosa con alguna mujer. Entró a la cárcel siendo casto y ahí no hay visitas conyugales, quizá si hubiera tenido una novia o esposa nunca habría enviado bombas. Pero menciono esto porque a inicios de los 2000 una periodista pidió permiso para visitarlo, lo logró y terminó regresando unas 20 veces hasta que se enamoraron. Incluso estuvieron comprometidos, planeaban casarse, pero ella se enfermó de cáncer y falleció. Es algo que lamento mucho.