El demócrata James Talarico, con 37 años de edad, protagoniza una de las contiendas de mayor peso en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

El legislador estatal y seminarista presbiteriano aspira a algo que su partido no logra desde 1988: ganar uno de los dos escaños en el Senado por Texas.

En una entrevista con EFE, el candidato sostiene que el reto de romper con el dominio republicano en el estado e inclinar la balanza a favor de una mayoría opositora en el Congreso no es una batalla entre partidos, sino de “los de arriba contra los de abajo”.

“La verdadera pelea en este país no es entre izquierda y derecha”, dice. “Somos todos uniéndonos para enfrentarnos a los multimillonarios y a los políticos corruptos que se han estado aprovechando de nosotros”.

Los latinos juegan un rol importante en estos comicios. Esta población, que forma casi un tercio del electorado, se inclinó por Trump en las elecciones de 2024 y rompió con décadas de apoyo mayoritario al Partido Demócrata.

Para ganárselos de nuevo, Talarico reconoce sus frustraciones y apunta a lo que ve como promesas incumplidas del Gobierno republicano.

“Mucha gente votó por Trump porque creía que iba a bajar los precios”, pero a casi dos años de Gobierno Trump “ha hecho lo contrario (…) Mucha gente pensó que iba a acabar con la corrupción, pero está peor que nunca”, subraya.

El candidato al Senado de Estados Unidos James Talarico habla durante un mitin de campaña para las elecciones de medio término en Houston, Texas, el 31 de octubre de 2026. (EFE/EPA/LAURA BRETT).

El 56 % de los votantes hispanos de Texas cree que la aplicación de las leyes migratorias ha ido demasiado lejos, según una encuesta de YouGov.

Para Talarico, bajo el Gobierno de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia responsable de arrestar a migrantes en el interior del país, actúa como una “policía secreta”.

“Esta Administración nos está fallando, con hombres enmascarados, en carros sin marcar, que están secuestrando y asesinando a nuestros vecinos frente a nuestros ojos”, indica el candidato en Houston, donde en julio un agente de ICE mató a tiros al trabajador mexicano Lorenzo Salgado Araújo.

Talarico aboga por poner límites a ICE: prohibir que los agentes se tapen la cara, exigirles cámaras corporales y asegurarse de que “tengan verdadera experiencia policial”.

Apoyaría además una “reforma migratoria integral” que incluya “tanto seguridad fronteriza como un camino a la ciudadanía” para los indocumentados que llevan años en EE.UU.

Trump ha reducido los cruces irregulares en la frontera a mínimos históricos tras suspender por decreto la posibilidad de solicitar asilo.

El Congreso no aprueba una reforma migratoria integral desde 1986. En 2024, fracasó un acuerdo bipartidista en el Senado que endurecía las leyes de asilo.

Preguntado si, de ser elegido, apoyaría restringir esta protección de forma similar, Talarico respondió que el sistema necesita reformarse, pero permitiendo “que todo el que tenga una solicitud legítima de asilo pueda buscar refugio”.

Propone contratar más jueces de inmigración que “puedan procesar estos casos y descartar las solicitudes fraudulentas”. Insistido sobre si cambiaría la ley de asilo, se limita a decir que “merece ser revisada”.

“Texas no está en venta”

La carrera por el Senado en Texas es la más cara de la que se tiene constancia en EE.UU. fuera de unas elecciones presidenciales, con más de 573,2 millones de dólares gastados en anuncios, según la firma AdImpact.

El bando de su rival, el fiscal general republicano Ken Paxton, ha gastado unos 274,1 millones de dólares en anuncios, el 92 % a través de grupos externos a su campaña. El principal benefactor de esos grupos es Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

De los más de 445 millones de dólares que el magnate ha aportado a los republicanos, al menos 168 millones han ido a parar a grupos que respaldan a Paxton, según CNN.

Talarico promete impulsar la prohibición de los llamados súper PAC, organizaciones que pueden recibir donaciones ilimitadas de personas y empresas para apoyar a candidatos, siempre que no se coordinen con sus campañas.

Su candidatura, sin embargo, cuenta con el respaldo de un súper PAC al que el multimillonario fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, ha aportado al menos 11,5 millones de dólares.

Preguntado por ello, Talarico responde: “No creo que nadie me haya dado 200 millones de dólares”, e insiste en que el contraste con la financiación de Paxton “no podría ser mayor”.

Musk, sostiene, “quiere su propio senador”. “El 3 de noviembre vamos a enviarle un mensaje claro al primer milmillonario del mundo: Texas no está en venta”.