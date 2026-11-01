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Resumen

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El candidato al Senado de Estados Unidos James Talarico habla durante un mitin de campaña para las elecciones de medio término en Houston, Texas, el 31 de octubre de 2026. (EFE/EPA/LAURA BRETT).
El candidato al Senado de Estados Unidos James Talarico habla durante un mitin de campaña para las elecciones de medio término en Houston, Texas, el 31 de octubre de 2026. (EFE/EPA/LAURA BRETT).
Por Agencia EFE

El demócrata James Talarico, con 37 años de edad, protagoniza una de las contiendas de mayor peso en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

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