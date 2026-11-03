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Resumen

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El candidato demócrata al Senado por Texas, el representante estatal James Talarico, habla durante un mitin de campaña el 2 de noviembre de 2026. (Alex Wong/Getty Images/AFP).
El candidato demócrata al Senado por Texas, el representante estatal James Talarico, habla durante un mitin de campaña el 2 de noviembre de 2026. (Alex Wong/Getty Images/AFP).
/ ALEX WONG
Por Agencia EFE

El demócrata James Talarico se convirtió este martes en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, según proyecciones de NBC News, CNN y CBS, y logró un escaño clave para que su partido se haga con la mayoría en la Cámara Alta.

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