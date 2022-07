El ambiente era “tóxico” en la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump (2017-2021) en la época en la que trabajó para él como asesor el ultraderechista y estratega Steve Bannon, hallado la semana pasada culpable de desacato al Congreso.

Así lo afirma el yerno y exasesor de Trump Jared Kushner en su libro “Breaking History: A White House Memoir”, que se publicará el próximo mes y que fue adelantado este viernes en extractos por medios de comunicación estadounidenses.

Según la cadena CNN, en su obra, Kushner describe una escena en la que el primer jefe de Gabinete de Trump, Reince Priebus, le pidió que llamara a una periodista del diario The New York Times para evitar la publicación de un artículo.

En ese artículo se contaba que Priebus y Bannon habían sido expulsados del avión presidencial Air Force One porque Trump estaba descontento con ellos.

“¿Por qué están viniendo hoy a Florida? No los necesito. Permanezcan aquí”, dijo Trump a Priebus y Bannon, de acuerdo al relato de su yerno.

Después, el mandatario hizo alusión a las repercusiones de la decisión del entonces fiscal general, Jeff Sessions, de recusarse en la investigación del FBI sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, que podían ser “desastrosas” para el Gobierno.

Después de que Kushner llamara a la periodista de The New York Times para que no sacara la historia, Bannon descargó su ira contra él.

“¿Cómo narices te atreves a filtrar algo sobre mí? Si filtras algo sobre mí, voy a filtrar cosas sobre ti en los próximos 28 días a partir del domingo”, amenazó Bannon.

Kushner escribe en su libro que Bannon, quien fue despedido por Trump en agosto de 2017, le causó más problemas que cualquier otra persona durante su tiempo en la Casa Blanca. “Probablemente filtró y mintió sobre mí más que cualquiera”, agregó.

En otro extracto de la obra, publicado por The Washington Post, Kushner se centra en el entonces segundo jefe de Gabinete de Trump, John Kelly, a quien describe como una especie de “Jekyll y Hyde” y al que acusa de haber dado un empujón a su esposa, Ivanka Trump, hija del entonces presidente, tras una discusión en el Despacho Oval.

“Un día, (Kelly) se marchó de una reunión polémica en el Despacho Oval -señaló Kushner-. Ivanka iba por el pasillo principal del Ala Oeste cuando pasó junto a él. Desconocedora de su estado de ánimo agitado, le dijo ‘hola, jefe (de Gabinete)’. Kelly la empujó fuera de su camino. No la hirió y ella no quiso darle importancia al altercado, pero en su ira Kelly mostró su carácter real”.

Kushner cuenta que una hora más tarde Kelly fue a la oficina de Ivanka Trump para presentarle sus disculpas, que ella aceptó.

En un correo electrónico enviado a The Washington Post, Kelly aseguró que no recuerda nada de lo descrito por el yerno de Trump y agregó: “Es inconcebible que yo empuje a una mujer, inconcebible, no ocurrió nunca”.

“Nunca haría intencionadamente algo así, tampoco recuerdo haberme disculpado de algo que no hice, no lo recuerdo”, zanjó.