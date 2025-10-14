Milei agradece a Trump el “apoyo” tras visita oficial y el auxilio financiero a Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció a Donald Trump por el "apoyo" financiero al Gobierno argentino. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció a Donald Trump por el "apoyo" financiero al Gobierno argentino.
El presidente de , , agradeció este martes a su homólogo estadounidense, , por el apoyo que calificó de “vital importancia” para lograr las reformas económicas que se plantea su Administración y por el auxilio financiero anunciado.

El apoyo que usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido”, escribió Milei en su cuenta de X en un mensaje dirigido a Trump minutos después de salir de la Casa Blanca.

MIRA AQUÍ: Trump advierte que la ayuda a Argentina está vinculada a un triunfo electoral de Milei

Si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país”, sentenció el mandatario sudamericano.

El mensaje se dio después del encuentro, el primero que ambos mantienen en la residencia presidencial, y que sirvió para sellar la alianza entre los dos países tras el auxilio financiero que Estados Unidos anunció la semana pasada para apuntalar la economía argentina.

Trump aseguró que su apoyo político a Milei responde a su deseo de que “una gran filosofía conquiste a un gran país” y expresó su esperanza de que otros gobiernos latinoamericanos sigan el camino del movimiento ultralibertario que encabeza el argentino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 14 de octubre que la ayuda financiera para Argentina depende del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que dictarán si su homólogo visitante, Javier Milei, puede aprobar reformas económicas difíciles. (AFP)

Milei concluyó que espera que este esfuerzo sirva para que Argentinavuelva a ser potencia mundial”.

La asistencia anunciada por el Departamento del Tesoro a Argentina será de unos 20.000 millones de dólares, que incluye créditos y facilidades de intercambio de divisas destinadas a buscar estabilizar la economía por medio del Banco Central argentino que busca liquidez inmediata.

