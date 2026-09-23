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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU el 23 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU el 23 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
/ ALEXI J. ROSENFELD
Por Agencia AFP

La ONU es un organismo “inútil” que alimenta “a una casta de parásitos”, dijo este miércoles el presidente argentino, Javier Milei, durante su discurso en la Asamblea General en Nueva York.

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