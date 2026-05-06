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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, posan para una foto al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. (Saul LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, posan para una foto al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. (Saul LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, recalcó este miércoles en una conferencia en Los Ángeles que espera que Cuba y Venezuela alcancen pronto el ‘sueño americano’, promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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