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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió este miércoles a Reino Unido “reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía” de las islas Malvinas y advirtió que habrá consecuencias para las empresas que explotan recursos naturales en esa zona del Atlántico Sur sin la autorización de su Gobierno.

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