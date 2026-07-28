Jay Clayton, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en el Capitolio de Washington, DC, el 15 de julio de 2026. (Ken Cedeno / AFP)
Jay Clayton, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en el Capitolio de Washington, DC, el 15 de julio de 2026. (Ken Cedeno / AFP)
/ KEN CEDENO
Por Agencia EFE

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Jay Clayton, nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como nuevo director de Inteligencia Nacional, en una votación de 51-47, con lo que sustituirá al controvertido funcionario de vivienda Bill Pulte, quien ocupaba el cargo de manera temporal sin experiencia previa en inteligencia.

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