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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante un evento de Turning Point USA en el Akins Ford Arena del Classic Center, en Athens, Georgia, el 14 de abril de 2026. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante un evento de Turning Point USA en el Akins Ford Arena del Classic Center, en Athens, Georgia, el 14 de abril de 2026. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
/ CHIP SOMODEVILLA
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este miércoles que ha habido “avances” en las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, a pesar de que Washington ha expresado su descontento por la última respuesta de Teherán.

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