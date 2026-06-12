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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el 8 de abril de 2026. (Jonathan Ernst / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el 8 de abril de 2026. (Jonathan Ernst / POOL / AFP)
/ JONATHAN ERNST
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este viernes que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz, cuya rúbrica podría celebrarse este mismo fin de semana en Europa.

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