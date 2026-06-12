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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este viernes que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz, cuya rúbrica podría celebrarse este mismo fin de semana en Europa.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este viernes que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz, cuya rúbrica podría celebrarse este mismo fin de semana en Europa.
“Los iraníes no van a recibir dinero en efectivo ni se liberarán fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión”, escribió el vicepresidente en su cuenta de la red social X.
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Vance explicó que “el acuerdo está estructurado para garantizar que se dé prioridad a las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados, y para asegurar que, si la República Islámica de Irán cumple con sus obligaciones, los beneficios económicos lleguen tanto a ellos como a toda la región”.
El vicepresidente estadounidense añadió que los términos de lo que Irán define como memorando de entendimiento tienen “el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”.
Vance cerró filas en su mensaje con Donald Trump, al asegurar que “el presidente logrará un buen resultado” de “una forma u otra”.
Y lamentó la “información falsa sobre un posible acuerdo” y las críticas a Trump por “informes mediáticos no confirmados”.
El mandatario adelantó que Vance sería el encargado de acudir a la firma del acuerdo durante el fin de semana, ya que Trump estará este domingo en un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños, antes de viajar a Europa para asistir a la cumbre del G7 que arrancará el lunes en la localidad francesa de Évian.
Trump aseguró este jueves que la guerra con Irán había terminado y expresó su optimismo por las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.
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