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Resumen

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
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Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, culpó este miércoles al descontento por la impopular guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán como la principal causa de la estrepitosa derrota republicana en las elecciones legislativas donde los demócratas recuperaron el control del Congreso.

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