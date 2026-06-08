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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los periodistas tras su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 28 de mayo de 2026. (Matt Rourke / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los periodistas tras su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 28 de mayo de 2026. (Matt Rourke / POOL / AFP)
/ MATT ROURKE
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió este lunes los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo.

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