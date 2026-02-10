El vicepresidente JD Vance borra publicación en redes que reconocía el genocidio armenio

Escuchar
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en Ereván, el 9 de febrero de 2026. (KAREN MINASYAN / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en Ereván, el 9 de febrero de 2026. (KAREN MINASYAN / AFP)
/ KAREN MINASYAN
Por Agencia EFE

La cuenta en la red social X del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, publicó este martes un mensaje, que luego fue borrado, en el que reconocía el genocidio armenio de 1915, algo que contradice la postura oficial de la Administración de Donald Trump.

