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Resumen

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Dallas, Texas, EE. UU., el 10 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ALBERT PENA
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Dallas, Texas, EE. UU., el 10 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ALBERT PENA
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, justificó este lunes la prohibición de acceso de tres medios de comunicación a la Casa Blanca al alegar que “alrededor del 92 % de las noticias sobre el presidente de los Estados Unidos y su Administración” que difunden son “negativas”.

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