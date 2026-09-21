El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, justificó este lunes la prohibición de acceso de tres medios de comunicación a la Casa Blanca al alegar que “alrededor del 92 % de las noticias sobre el presidente de los Estados Unidos y su Administración” que difunden son “negativas”.

“No está prohibiendo a los medios de comunicación. Lo que está diciendo es que no les dará acceso especial a la Casa Blanca si se dedican a lo que en realidad es propaganda”, aseguró Vance antes de viajar este lunes a Greensboro, en Carolina del Norte, para intervenir en un mitin de campaña de las elecciones de medio mandato.

“Debemos recordar que esos tres medios publican alrededor del 92 % de las noticias sobre el Presidente de los Estados Unidos y su Administración que son negativas”, argumentó.

Tras afirmar que los medios vetados (CNN, MS NOW y Politico) no representan al “pueblo estadounidense” ni a la “opinión pública” y acusarles de ser “propaganda de extrema izquierda”, se preguntó: “¿Por qué una Casa Blanca republicana les daría acceso especial?”.

Preguntado sobre si lo considera un ataque a la libertad de expresión, señaló que “aún pueden informar sobre la Casa Blanca de Trump”.

“Aún pueden obtener los informes públicos. Aún pueden, por supuesto, hablar con personas dentro y fuera de la administración. Lo que el presidente ha dicho es que no les vamos a dar acceso especial dentro de la Casa Blanca”, defendió.

Estados demandan a gobierno de Donald Trump por regla de detención de menores migrantes. Foto: AFP

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos - ABC, CBS, Fox News y NBC - acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos de Trump, tras el veto a sus colegas de los tres medios afectados por la prohibición.

La tensión entre la Casa Blanca y los medios aumenta además por la demanda presentada por los afectados por el veto - CNN, MS NOW y Politico - contra el Ejecutivo ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C.

La demanda podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la Administración esta misma semana, según informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.