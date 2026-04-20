El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, todavía no ha partido hacia Islamabad para la segunda ronda de negociaciones con Irán, pese a que el presidente, Donald Trump, declaró incorrectamente este lunes que ya estaba en camino.

“La delegación estadounidense planea viajar pronto a Islamabad”, explicaron a la prensa fuentes conocedoras de los planes del vicepresidente.

Previamente, la cadena CNN y el periódico The New York Times informaron de que Vance saldrá de Washington el martes.

Sin embargo, en una entrevista con el diario New York Post, Trump había afirmado que Vance y los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno del presidente—, ya habían salido de Estados Unidos.

“Ya van para allá”, dijo Trump. “Estarán allí esta noche, hora de Islamabad”, añadió.

Además, en una conversación telefónica con Fox Business, aseguró incluso que esta misma noche se firmará un acuerdo con Irán.

Irán y Estados Unidos podrían haber entrado en una fase en la que la guerra y las negociaciones se desarrollan simultáneamente.

Vance, quien lideró la delegación estadounidense en la primera ronda celebrada el pasado 11 de abril, que concluyó sin acuerdo, planea participar en nuevas conversaciones con Irán para poner fin al conflicto, pero Teherán ha señalado que no tiene previsto participar.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró este lunes que, por el momento, Irán no tiene planes de acudir a una nueva ronda de negociaciones.

El miércoles expira el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán a principios de abril.

LEE TAMBIÉN: El Kremlin vuelve a ofrecer sus servicios para solucionar la guerra de Irán

Trump declaró en la entrevista con el New York Post que la exigencia innegociable de Estados Unidos es que Irán abandone cualquier programa para obtener armas nucleares.

La primera ronda de negociaciones de paz, que fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, concluyó sin un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero ni para la libre circulación del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

Tras el fracaso de esas negociaciones, Trump ordenó un bloqueo naval para los buques iraníes.

VIDEO RECOMENDADO