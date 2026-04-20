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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronuncia un discurso en el Akins Ford Arena del Classic Center en Athens, Georgia, el 14 de abril de 2026. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronuncia un discurso en el Akins Ford Arena del Classic Center en Athens, Georgia, el 14 de abril de 2026. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
/ CHIP SOMODEVILLA
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, todavía no ha partido hacia Islamabad para la segunda ronda de negociaciones con Irán, pese a que el presidente, Donald Trump, declaró incorrectamente este lunes que ya estaba en camino.

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