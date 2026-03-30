Tanto Vance como Rubio han asumido roles en medio del conflicto bélico con la República Islámica. Las negociaciones por poner fin a la guerra continuan en desarrollo, pero cada uno ya dio a conocer su lugar sobre el tablero. El exmarine, hoy la segunda persona más importante de Estados Unidos, ha sido más cauteloso, expresando su escepticismo hacia una prolongada intervención militar. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense defiende la campaña bélica, alineándose a la línea más dura de Trump.

Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance (c), y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/ Yuri Gripas

De acuerdo con la agencia Reuters, el magnate ha dejado entrever en conversaciones privadas -con sus aliados y asesores- que ha planteado la pregunta “¿JD o Marco?“, reflejando una disputa que ya se instala en el corazón del oficialismo.

Ese pulso también se percibe en la base republicana. En la reciente Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Texas, la discusión sobre el futuro del partido giró en torno a ambos nombres, en una contienda aún abierta, según la agencia AFP. Aunque encuestas dan a Vance ventaja a nivel nacional, en el terreno el respaldo aparece dividido, con votantes que valoran tanto la continuidad ideológica como la experiencia internacional.

División en la base republicana

El avance de la guerra también ha puesto en evidencia tensiones dentro del electorado republicano, especialmente en el llamado universo MAGA (Make America Great Again), donde el rechazo a nuevas intervenciones militares convive con el respaldo a la política exterior de Donald Trump.

Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian, la disputa entre ambos líderes refleja una fractura más profunda dentro del partido. “Hay una división bastante clara dentro del electorado republicano. En espacios como la CPAC y en el universo MAGA se han visto mediciones donde en algunos casos hay más apoyo para Vance y en otros para Rubio. Eso muestra que no hay un liderazgo definido y que la base está partida”, explica a El Comercio.

Fotografía de archivo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, junto al vicepresidente, JD Vance, en la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE/EPA/ Shawn Thew

En ese contexto, la guerra introduce un factor de tensión directa con el discurso que llevó a Trump al poder. “Parte de su electorado está en contra de que Estados Unidos se meta en guerras. Esa fue justamente su promesa: el ‘America First’, es decir, no involucrarse en conflictos externos. Evidentemente, esto lo afecta y va a afectar también a los republicanos en las próximas elecciones, en las legislativas”, añade el profesor de derecho internacional.

Belaunde advierte además que el impacto económico del conflicto podría profundizar ese malestar dentro de la base oficialista. “Estas guerras están generando efectos económicos negativos. Están afectando, por ejemplo, a agricultores que votaron por Trump, que ya estaban perjudicados por los aranceles y ahora también por la guerra. Entonces hay varios motivos para el descontento dentro de su propia base”, sostiene.

Una sucesión abierta

Para el analista internacional Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la UPC, el desenlace del conflicto en Oriente Medio será determinante para definir quién logra consolidarse dentro del Partido Republicano, pero también agrega que es muy pronto para sacar conclusiones de quién será el heredero de Donald Trump para las elecciones del 2028.

“El punto crucial va a ser el electorado. En el caso del electorado MAGA, claramente Marco Rubio no tiene una ventaja, porque los MAGA no quieren guerras. Eso favorece a JD Vance, que puede posicionarse como el representante más claro de ese sector, pero todavía es muy temprano para sacar conclusiones. Hay que esperar qué pasa con la guerra en Irán y el middle-part de noviembre para recién tener un mejor panorama”, comenta a El Comercio.

A su juicio, el secretario de Estado apuesta por una estrategia distinta, alineada con la política exterior de Trump, pero con riesgos. “Rubio se está jugando la carta de las intervenciones en el ámbito internacional. Eso lo pone en dificultad con este electorado, sobre todo si la guerra es percibida como innecesaria o si tiene efectos económicos negativos, como el aumento del combustible o la inflación”, afirma el analista.

Tucci también advierte que una eventual prolongación o escalada del conflicto podría alterar el equilibrio interno del partido.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en Ereván. (KAREN MINASYAN / AFP) / KAREN MINASYAN

“Si la guerra se prolonga o incluso implica la participación de tropas estadounidenses, eso puede generar un castigo al oficialismo. Trump dijo que no iba a involucrarse en guerras, y si se percibe que está yendo en contra de su propio discurso, eso le puede pasar factura. Vance, en cambio, ha tomado distancia de esa postura”, indica.

Pese a ello, ambos especialistas coinciden en que el factor decisivo sigue siendo el propio presidente Trump, cuyo respaldo puede inclinar la balanza. “Trump sigue teniendo la última palabra. Puede apoyar a alguien o cambiar el escenario completamente”, apunta Tucci.

En la misma línea, Belaunde subraya que la relación entre el mandatario y sus posibles sucesores aún está en evolución. “En algún momento pareció inclinarse por Vance, pero ahora la situación es menos clara. Trump también ha elogiado a Rubio, lo que indica que ambos siguen teniendo un rol importante dentro de su entorno”, concluye.

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