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Resumen

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La guerra con Irán, que entra a su quinta semana, no solo amenaza con complicar la gestión de más de dos años que le resta al presidente estadounidense, Donald Trump. También eleva el perfil político de dos de sus principales figuras en su administración: el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en un momento en que el Partido Republicano comienza a definir su futuro para las elecciones del 2028.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.