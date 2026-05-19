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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, entre los nombres que más resuenan de cara a las elecciones presidenciales de 2028, rebajó este martes las expectativas sobre una posible candidatura y en su lugar aseguró que está centrado en hacer su trabajo como ‘número dos’ de la Administración de Donald Trump.

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