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Resumen

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Un manifestante ondea una bandera de México durante una intervención del vicepresidente de EE. UU., JD Vance, en la Convención Nacional Republicana, en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/JEFF MCWHORTER)
Un manifestante ondea una bandera de México durante una intervención del vicepresidente de EE. UU., JD Vance, en la Convención Nacional Republicana, en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/JEFF MCWHORTER)
/ JEFF MCWHORTER
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, respondió este jueves a un manifestante que interrumpió su discurso en la convención de medio mandato del Partido Republicano en Dallas mientras ondeaba una bandera de México, un episodio que aprovechó para reivindicar el nacionalismo estadounidense y cargar contra la izquierda.

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