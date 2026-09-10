El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, respondió este jueves a un manifestante que interrumpió su discurso en la convención de medio mandato del Partido Republicano en Dallas mientras ondeaba una bandera de México, un episodio que aprovechó para reivindicar el nacionalismo estadounidense y cargar contra la izquierda.

“Si amas tanto México, vete allí. Yo te compro el boleto de avión”, dijo Vance después de que el manifestante mostrara la bandera mexicana durante su intervención.

A protester just interrupted Vice President JD Vance waving both a Mexican flag & a Palestinian Authority flag.



Without missing a beat, Vance replied, “If you love Mexico so much, then get your a** over there.”



The RNC Convention erupted with cheers & chants of, “USA!”



An… pic.twitter.com/kF19VsQO7w — ThePersistence (@ScottPresler) September 11, 2026

La prensa presente en la convención republicana, previa a las elecciones de medio mandato, realizada en el American Airlines Center de Dallas, reportó que un sujeto con una bandera tricolor manifestaba en uno de los pasillos del recinto cuando sucedió la confrontación con el vicemandatario.

El vicepresidente calificó posteriormente la enseña como un “símbolo de la extrema izquierda” y sostuvo que el hombre debería haber mostrado la bandera estadounidense. El manifestante fue retirado del recinto por el personal de seguridad.

Se trata de la primera convención republicana organizada específicamente a mitad de mandato y reúne a dirigentes y candidatos del partido en un momento en que los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso.

En su discurso, Vance presentó las elecciones como una batalla por preservar el “derecho de nacimiento” de los estadounidenses y acusó a los demócratas de promover políticas que amenazan la familia, la seguridad, la economía y la identidad nacional.

También vinculó la inmigración irregular con la competencia por empleos y viviendas y afirmó que los estadounidenses habían visto su país “robado” y entregado a extranjeros.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump prometió el miércoles 9 de septiembre que cada adulto estadounidense recibiría 5.000 dólares del gobierno federal si su Partido Republicano logra mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. (AFP)

SOBRE EL AUTOR