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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en Ereván, el 9 de febrero de 2026. (KAREN MINASYAN / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en Ereván, el 9 de febrero de 2026. (KAREN MINASYAN / AFP)
/ KAREN MINASYAN
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, iba a viajar a Pakistán este martes por la mañana pero retrasó su partida, sin que se haya fijado una nueva hora, mientras aumenta la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de conversaciones con Irán para poner fin a la guerra.

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